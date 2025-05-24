Європейський союз розглядає можливість відключення понад 20 банків від SWIFT і заборони газопроводу "Північний потік".

Європейський союз розглядає можливість відключення понад 20 банків від міжнародної системи платежів SWIFT, зниження граничних цін на російську нафту і заборону на будівництво газопроводу "Північний потік". Ці заходи можуть увійти до нового пакету санкцій, щоб посилити тиск на Москву для завершення війни проти України.

Видання Bloomberg з посиланням на свої джерела пише, що рішення щодо термінів введення потенційних обмежень ще не ухвалено. Санкції ЄС вимагають підтримки всіх країн-членів, і вони можуть змінитися до того, як їх офіційно запропонують і схвалять.

Євросоюз також розглядає можливість введення додаткових заборон на транзакції приблизно для двох десятків банків і введення нових торгових обмежень на суму близько 2,5 млрд євро, прагнучи ще більше скоротити доходи Росії та її можливості отримувати технології, необхідні для виробництва зброї.

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За словами джерел, у рамках обговорюваного пакета виконавча влада блоку також планує запропонувати знизити граничну ціну на нафту, встановлену "Великою сімкою", приблизно до 45 доларів. Цей крок, ймовірно, потребуватиме підтримки з боку США.

Важливо, що план ЄС щодо запровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік" уже отримав підтримку Німеччини. Обмеження надали б ваги позиції Європи, яка не бажає повернення російських трубопровідних поставок. Заборона також захистить Берлін від можливого тиску з боку США або Росії.

Крім того, ЄС збирається розширити свої санкції щодо тіньового флоту російських нафтових танкерів і розглядає можливість введення додаткових обмежень щодо кредиторів, які, як вважається, надають допомогу військовим діям Москви, а також російського фонду прямих іноземних інвестицій.

Блок також хоче включити в наступний пакет санкцій положення, що захищають європейські фірми від арбітражу в рамках двосторонніх інвестиційних договорів.

Санкції ЄС проти РФ - останні новини

Євросоюз готує нові обмеження проти Москви. Вони можуть бути спрямовані проти фінансового сектора РФ у рамках останньої спроби союзників України чинити тиск на Володимира Путіна.

Водночас видання Reuters писало, що Україна звернеться до ЄС із пропозиціями, спрямованими на посилення ізоляції Москви, включно з арештом російських активів і введенням санкцій для деяких покупців російської нафти.

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