Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання у домівки українців.

Україна поступово оговтується від наслідків масованого ракетного удару РФ, що відбувся вранці неділі, 17 листопада. Енергетики відновили електропостачання у низці областей.

Як повідомляє пресслужба ДТЕК, екстрені відключення світла скасовано у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій областях.

Натомість в Одеській області ситуація з електропостачанням важка. У місті не працює електротранспорт, запроваджено графіки відключення світла.

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Речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі каналу Київ24 заявив, що у столиці під час атаки застосували превентивні відключення електроенергії, щоб не виникло раптового перевантаження в системі у разі влучань. Наразі енергетики аналізують стан енергосистеми після ударів та вирішуватимуть, чи запроваджуватимуть стабілізаційні відключення.

Ракетний удар по Україні - головні новини

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 17 листопада, армія Росії завдала масованого ракетного удару по Україні. Ракети тримали курс на Київ, Кропивницький, Кривіг Ріг, Одесу, Миколаївську, Житомирську, Хмельницьку, Чернігівську, Полтавську та Вінницьку області, у різних містах лунали вибухи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснила масований комбінований удар по всіх регіонах України. Загалом окупанти запустили близько 120 ракет та 90 дронів. Сили Протиповітряної оборони України знищили понад 140 повітряних цілей.

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