Ще трьох працівників залізниці було поранено.

Через масований ворожий обстріл в Україні знеструмлені декілька залізничних ділянок, у Дніпропетровській області загинуло двоє залізничників.

Як повідомляється у Telegram-каналі "Укрзалізниці", йдеться про залізничні ділянки на півдні, заході та північному сході України.

Станом на зараз із затримкою курсують такі пасажирські потяги: №51 Запоріжжя - Одеса; №207 Харків - Одеса; №25/135 Ясіня, Чернівці - Одеса; №78 Ковель - Одеса; №87 Запоріжжя – Ковель та №59 Харків - Одеса.

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"На зазначені ділянки вже виїхали резервні тепловози для відновлення руху", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в "УЗ" заявили, що на Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу депо загинуло двоє залізничників. "Ще троє наших колег поранено, їх стан наразі задовільний", - зазначається у повідомленні.

Ракетний удар по Укрїані - головні новини

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 17 листопада, армія Росії завдала масованого ракетного удару по Україні. Ракети тримали курс на Київ, Кропивницький, Кривіг Ріг, Одесу, Миколаївську, Житомирську, Хмельницьку, Чернігівську, Полтавську та Вінницьку області, у різних містах лунали вибухи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснила масований комбінований удар по всіх регіонах України. Загалом окупанти запустили близько 120 ракет та 90 дронів. Сили Протиповітряної оборони України знищили понад 140 повітряних цілей.

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