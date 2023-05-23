В залежності від класу напруги тарифи для обленерго з червня будуть збільшенні від 7% до 34%. З липня розцінки будуть ще більші в середньому на 23%.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи на розподіл електричної енергії для більшості обленерго, це рішення стане основою для перегляду тарифів для населення.

Відповідну постанову було ухвалено на засіданні регулятора сьогодні. В залежності від класу напруги тарифи для обленерго з червня будуть збільшенні від 7% до 34%. З липня розцінки будуть ще більші в середньому на 23%.

Таким чином, двооетапне підвищення тарифів на розподіл з 1 червня та з 1 липня отримали "Вінницяобленерго", "Волиньобленерго", "ДТЕК Дніпровські електромережі", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Київські регіональні електромережі", "Львівобленерго", "Миколаївобленерго", "ДТЕК Одеські електромережі", "Полтаваобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Сумиобленерго", "Тернопільобленерго", "Харківобленерго", "Хмельницькобленерго", "Черкасиобленерго", "Чернігівобленерго", ПрАТ ПЕЕМ "ЦЕК" (та ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс", "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля", "Укрзалізниця", "Нафтогаз Тепло".

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В той же час для операторів систем розподілу, які розташовані на прифронтовій території, продовжено чинний тариф до кінця червня та встановлено нові тарифи з липня цього року. Це стосується таких компаній як "ДТЕК Донецькі електромережі", "Запоріжжяобленерго", "ДТЕК Високовольтні мережі", "Луганське енергетичне обʼєднання", ДП "Регіональні електричні мережі".

Під час розгляду зазначеного питання члени комісії спочатку хотіли перенести прийняття, проте зважаючи на те, що це рішення стане обґрунтування для зміни тарифів для населення (механізм спецобов’язків ПСО), які завершують дію 31 травня, рішення було прийнято 23 травня.

"Наше рішення має закладатися в параметри ПСО і пропонуватись нами, як регулятором. Тому логічно, що ми маємо прийняти це рішення, а далі ПСО вже відбудовуватиметься в залежності від нашого рішення. Тому пропоную прийняти це рішення сьогодні", - сказав член регулятора Валерій Тарасюк.

Тариф на електроенергію

24 березня 2023 року уряд подовжив дію механізму покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії, яким регулюється "пільговий" тариф на електрику для населення, до 30 квітня. 1 квітня мав закінчитися спеціальний період з пільговими цінами на електроенергію.

В квітні 2023 року уряд відклав підвищення тарифів на електроенергію для населення ще на місяць. Поточні тарифи будуть діяти до 31 травня цього року.

Наразі для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловат та 1,68 гривень – якщо понад 250 кіловат-годин на місяць.

За інформацією голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтина Ущаповського, діючий тариф на електроенергію для населення покриває тільки чверть витрат на її виробництво, транспортування і сплату податків.

За його словами, економічно обґрунтований тариф для домогосподарств складає близько 6 грн за кіловат-годин.

Наразі розглядається декілька варіантів зміни цін на електрику. Найбільш вирогідний - зокрема підвищення цін з 1,44-1,68 грн за кВт/год до 2,4-2,8 грн за кВт/год

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