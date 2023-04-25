30 квітня мав закінчитися спеціальний період з пільговими цінами на електроенергію.

Уряд подовжив дію механізму покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії, яким регулюється тариф на електрику для населення, до 31 травня.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на один місяць", - сказав він.

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Чинні тарифи на електроенергію для домогосподарств діяли до 30 квітня цього року.

Зараз для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловат і 1,68 гривні – у разі споживання понад 250 кіловат-годин на місяць.

Тариф на електроенергію

В Україні тарифи на електроенергію для населення істотно не змінювалися з березня 2017 року.

Наприкінці грудня 2020 року Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год - з 1 січня до кінця березня 2021 року та встановив її на рівні 1,68 грн за 1 кВт-год на весь спожитий обсяг.

13 квітня Верховна Рада в ході позачергового засідання не підтримала проект постанови про повернення пільгової ціни на електроенергію для населення в розмірі 90 коп. за кВт-год при споживанні перших 100 кВт-год.

29 квітня 2021 року Рада підтримала введення пільгового тарифу на електрику.

24 березня 2023 року уряд подовжив дію механізму покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії, яким регулюється "пільговий" тариф на електрику для населення, до 30 квітня. 1 квітня мав закінчитися спеціальний період з пільговими цінами на електроенергію.

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