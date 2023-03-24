1 квітня мав закінчитись спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію.

Уряд продовжив дію механізму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії, яким регулюється тариф на електрику для населення, до 30 квітня.

"1 квітня у нас мав закінчитись спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні уряд ухвалює рішення про його продовження", - заявив прем’єр-міністр Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, механізм покладення спеціального обов’язку продовжить діяти до 30 квітня цього року.

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"Тобто ціна на електроенергію до кінця цього опалювального періоду, як ми і обіцяли, залишається без змін", - додав голова уряду.

Тарифи на світло в Україні - що відомо

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Костянтин Ущаповський зазначав, що уряд розробляє програму, яка дозволить після опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги. А радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко визнав, що розглядається декілька концепцій підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Чинні тарифи на електроенергію для домогосподарств діють до 31 березня цього року.

Вже багато років в Україні відкладають болюче питання підняття тарифів на електроенергію для населення: суттєво вони не змінюються з березня 2017 року.

Наразі для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловат та 1,68 гривень – у разі споживання понад 250 кіловат-годин на місяць.

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