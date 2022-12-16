Наразі всі служби працюють в оперативному режимі, відбувається відновлення пошкоджень та надається необхідна допомога.

Ракетний удар по Запоріжжю сьогодні був одним із найбільш масованих, жертв внаслідок прильотів немає.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі інформаційного телемарафону.

"По Запоріжжю і області величезна кількість ракет сьогодні прилетіла, масований такий удар, напевно, один із найбільш масованих. За попередньою інформацією, головне, що всі живі і неушкоджені. А те, що прилетіло, скеровувалося виключно по об'єктах цивільної інфраструктури", - сказав очільник ОВА.

За його словами, всі служби працюють в оперативному режимі, відбувається відновлення пошкоджень та надається необхідна допомога.

Ракетні удари 16 грудня: ситуація в Запоріжжі

Як повідомляв УНІАН, зранку 16 грудня триває масштабна російська ракетна атака по Україні.

У Запорізькій області зафіксовано 15 "прильотів" російських ракет.

За інформацією спікера командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, станом на 11 ранку відомо про проліт над Україною вже понад 60 ракет. Про роботу ППО буде повідомлено згодом.

Внаслідок влучань по енергооб’єктах у кількох областях по всій Україні запроваджуються аварійні відключення світла.

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