Російські окупанти застосували максимальний ресурс із намаганням виснажити протиповітряну оборону.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли про мету сьогоднішньої масованої ракетної атаки з боку Росії. Окупанти розосередженими силами намагалися виснажити українську протиповітряну оборону.

Про це під час телемарафону розповіла представниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк. За її словами, сьогодні росіяни застосували стратегічну авіацію з різних боків, а також вивели на чергування ракетоносій, якого не було зранку.

"Ми повідомляли про те, що вони цілком імовірно можуть залучити отакий максимальний ресурс, і вони це зробили", - сказала Гуменюк. Вона додала, що ракетоносій, з якого сьогодні зранку було випущено 5 ракет, досі залишається в морі.

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За словами Гуменюк, по півдню України було випущено 11 ракет: 5 із них з випущені з моря, інші - з повітря. "Усі вони були спрямовані на об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури", - додала вона.

Ракетний удар 16 грудня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2022 року Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Усього було запущено 76 ракет, із яких війська Повітряних сил знищили 60.

Повідомлялося, що особливістю нинішньої атаки став пуск крилатих ракет Х-101/Х-555 не лише з Каспію, а й із Саратовської області, в районі Енгельса, де базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС. Крім того, пуски крилатих ракет морського базування окупанти здійснили з фрегата "Адмірал Макаров" з акваторії Чорного моря.

Через обстріл в "Укренерго" оголосили про надзвичайну ситуацію в енергосистемі. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено близько дев'яти об'єктів генерації.

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