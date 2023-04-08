Старі лампи розжарювання на нові світлодіодні обміняли вже понад 3 млн українців.

В Україні з травня обміняти лампи розжарювання на LED-лампи можна буде лише в обласних центрах, в яких є найбільший попит.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Офісу віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної у Facebook. "З 1 травня обміняти лампи розжарювання на LED можна буде лише в обласних центрах країни, де зберігається найбільший попит", - наголошується у повідомленні.

Нагадується, що для попереднього замовлення ламп необхідно зробити заявку у застосунку "Дія". При цьому варто звернути увагу на наявність відділення "Укрпошти" у переліку доступних відділень у застосунку.

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"Якщо відділення є у списку, мешканці міст, смт та сіл, у яких є автоматизовані відділення "Укрпошти", можуть зареєструватися і, подавши заявки, обміняти лампи протягом тижня. У населених пунктах, де працюють пересувні відділення "Укрпошти", лампи є у вільному доступі без попередньої реєстрації", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що в обох випадках для обміну потрібно буде мати паспорт, ідентифікаційний код та самі лампи. "Обміняти можна до п'яти ламп з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп", - нагадується у повідомленні.

Зазначається, що наразі вже близько 3,5 млн українців обміняли старі лампи розжарювання на нові світлодіодні.

Обмін лампочок в Україні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" президент України Володимир Зеленський заявив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України могли б суттєво перекрити 50 млн LED-ламп, придбання яких можуть профінансувати міжнародні партнери.

Згодом Європейський Союз профінансував закупівлю близько 30 млн світлодіодних ламп для України. Передбачається, що заміна 50 млн старих ламп на світлодіодні допоможе енергосистемі України заощадити 1 гігават потужності.

Програма обміну старих лампочок на LED-лампи стартувала в Україні 16 січня.

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