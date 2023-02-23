За даними уряду, за неповний місяць від старту програми українці вже обміняли більш як 7 млн ламп.

Реалізація програми з обміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи у відділеннях "Укрпошти" розпочнеться у селах з 25 лютого.

Як повідомляється в Телеграм-каналі уряду, обміняти лампи зможуть навіть жителі прифронтових населених пунктів Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей.

Повідомляється, що існує два доступні способи обміну: через "Дію", якщо відділення "Укрпошти" є у списку доступних у застосунку, або на "Укрпошті".

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За даними уряду, за неповний місяць від старту програми українці обміняли більш як 7 млн ламп.

Заміна ламп в Україні: деталі

13 грудня 2022 року на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України могли б суттєво перекрити 50 млн LED-ламп, придбання яких можуть профінансувати міжнародні партнери.

Згодом стало відомо, що Європейський Союз профінансував закупівлю близько 30 млн світлодіодних ламп для України.

Передбачається, що заміна 50 млн старих ламп на світлодіодні допоможе енергосистемі України заощадити 1 гігават потужності.

У межах програми, що стартувала 30 січня, кожен громадянин може замінити у відділеннях "Укрпошти" п’ять старих ламп розжарювання на таку ж кількість LED-ламп.

Здійснити обмін лампочок можуть громадяни України віком від 18 років. При собі їм треба мати паспорт, ідентифікаційний код та справні лампи розжарювання для обміну.

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