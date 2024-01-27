Безпека Європейського континенту залежить від того, наскільки швидко російські загарбники підуть з Запорізької АЕС.

Російська окупація Запорізької атомної електростанції веде до інциденту. Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"Там постійно стає гірше. По-перше, вже було 8 блекаутів Запорізької атомної електростанції. Вони (російські загарбники, – УНІАН) приховують фактичний стан справ на станції. Відповідно, якщо експерти МАГАТЕ бачать деградацію устаткування на станції, то питання у тому, що безпека континенту, у принципі, залежить від того, наскільки швидко вони звідси підуть", – сказав Галущенко.

При цьому, за його словами, в Україні очікують на візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі до України, а також на його особистий візит на АЕС.

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"Майже вже два роки наша станція в окупації. На жаль, цей час рухається до інциденту. Питання: коли це станеться?", – заявив Галущенко.

Міністр додав, що на АЕС відбувається шалений тиск на персонал з боку окупантів.

"Були випадки, коли люди просто зникали. І їх катували. Потім повертали. Були випадки фізичного насильства прямо на очах в усіх. Ми це все знаємо. Є велика кількість людей, яка не погодилась на співпрацю з росіянами. На жаль, є люди, які погодились", – сказав Галущенко.

Також він додав, що прізвища усіх росіян, які перебувають на АЕС, відомі.

Окупація ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово захопленій російськими окупантами Запорізькій атомній електростанції може виникнути нова загроза ядерній та радіаційній безпеці. Як заявив в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах Запорізької АЕС.

Подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, встановлені з урахуванням норм безпеки, та може призвести до руйнування цілісності паливних елементів і, як наслідок, до радіаційної аварії.

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