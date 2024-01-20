Певний період була пряма загроза диверсій та теракту на території ЗАЕС.

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зреагував на заяву МАГАТЕ щодо нового замінування території Запорізької АЕС та заявив, що "гостра фраза" щодо можливості теракту на станції вже пройдена.

Він натякнув в ефірі телемарафону, що нічого нового у діях ворога не спостерігається. "Ще минулого року Головне управління розвідки Міноборони навіть оприлюднювало карти мінно-вибухових загороджень, які росіяни зробили навколо периметру Запорізької АЕС і в середині самої станції. Тоді, можемо нагадати, що експерти МАГАТЕ не підтверджували ці факти або не коментували ситуацію, або звертали увагу на ті ділянки, де такі речі відсутні ", - зазначив він.

Юсов наголосив, що російські окупанти давно перетворили Запорізьку АЕС на військовий об'єкт, де розташовують свій особовий склад та озброєння. При цьому нагадав, що були обстріли окупантами з території станції й по самій станції, розміщення там росіянами реактивних систем залпового вогню, запуск БПЛА. Він наголосив, що розвідка завжди говорила про ці загрози.

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"Певний період була пряма загроза диверсій та теракту на території ЗАЕС з боку окупантів, але в результаті низки заходів гостру фазу вдалося зняти. Але загроза і для особового складу, і для об'єкта буде зберігатися весь час, поки він захоплений терористами. Лише повернення станції під український контроль дозволить відновити дотримання стандартів міжнародного атомного права і в цілому безпеку цивільного персоналу й об'єкту для всіх навколишніх територій", - зазначив Юсов.

Що відомо про чергове замінування ЗАЕС

Після окупації Росією у березні 2022 року, Запорізька атомна електростанція була не один раз на межі катастрофи, йшлося і про можливість терактів з боку окупантів.

В МАГАТЕ повідомили, що 18 січня експерти агентства відвідали станцію, у тому числі усі шість основних диспетчерських пунктів.

В заяві зазначається, що російські загарбники встановили міни на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Представники МАГАТЕ отримали доступ до реакторної зали енергоблока №6, хоча їх все ще не пускають в інші реакторні зали, машинні зали та на дахи реакторів. Як пояснив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, це необхідно для моніторингу ядерної безпеки та дотримання п'яти конкретних принципів захисту ЗАЕС.

За даними МАГАТЕ, росіяни знову встановили міни по периметру станції. Йдеться про буферну зону між внутрішнім та зовнішнім огорожами об'єкта, яка була розмінована у 2023 році. Зараз ця зона вважається закритою і не доступна для персоналу АЕС. Гроссі наголосив, що подібна ситуація несумісна зі стандартами безпеки МАГАТЕ.

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