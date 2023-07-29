Натомість четвертий блок перевели у режим гарячої зупинки.

Російські окупанти перевели 5 енергоблок Запорізької атомної електростанції на холодну зупинку, а блок № 4 - на гарячу.

Про це повідомив генеральний директор Рафаель Рафаель Гроссі. За його словами, жодної загрози немає.

"Цю зміну статусу реактора ЗАЕС провела з метою проведення ремонтних робіт на 5 блоці, які можливі лише при холодній зупинці. Блок 5 був переведений на холодну зупинку вчора вранці (28 липня - ред.), через три дні після переведення блоку 4 на гарячу зупинку, його пара тепер використовується для очищення стічних вод на ЗАЕС", - зазначив Гроссі.

Інші блоки ЗАЕС залишаються в холодному режимі. Фахівці МАГАТЕ на закликали працівників станції досліджувати всі можливі варіанти встановлення зовнішнього котла замість вироблення необхідної пари, щоб перевести всі блоки в стан холодної зупинки.

"Вчора команда МАГАТЕ відвідала реакторний блок №5, де оглянула корпус реактора, басейн відпрацьованого палива та парогенератор. Команда зазначила, що все обладнання, здається, було в нормальному стані. Під час візиту не було жодних обмежень, і команда не помітила жодних мін чи вибухівки", - заявляють у МАГАТЕ.

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Експерти МАГАТЕ нарешті виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика ЗАЕС. Міни знаходилися в забороненій зоні, куди не має доступу обслуговуючий персонал станції, вони були спрямовані "в сторону" від майданчика.

24 липня російські окупанти перевели реакторний блок №4 Запорізької атомної електростанції у стан "гарячий зупин", тоді як він наразі може працювати безпечно лише у стані "холодний зупин".

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