Окупанти підвищують ризики і порушують всі ліцензії, які видає атомний регулятор України.

Росіяни, які окупували Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі, розігріли один атомний енергоблок до параметрів його запуску, що підвищує ризики ядерної небезпеки, заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону.

За його словами, станція продовжує бути військовою базою росіян. Окупаційне керівництво ЗАЕС не виконує вимоги "Енергоатома" і Державного ядерного регулятора України щодо виведення всіх енергоблоків в режим "холодного зупину".

"Четвертий енергоблок переведений в гарячий стан, а п’ятий - в холодний. Це означає, що енергоблок розігрітий до нормальних параметрів і з такого стану далі можна запустити реактори, якщо була б така можливість у рашистів. На сьогодні в них немає таких можливостей через те, що не вистачає ліній, інші порушені", - пояснив Котін.

Він додав, що вцілілих електроліній не достатньо, що передавати вироблену енергоблоком електрику, в разі якщо росіяни захотіли б його запустити.

"В гарячому стані він (четвертий енергоблок - УНІАН) забирає електроенергію від енергосистеми України, за рахунок цього працюють насоси, які гріють воду. З цієї води в першому контурі виробляється пара, і вона потім використовується для власних потреб ЗАЕС", - зазначив керівник "Енергоатому".

Але, на його думку, таке використання енергоблоку виходить за межі забезпечення умов безпечної роботи станції. Таким чином, росіяни підвищують ризики і порушують всі ліцензії, які видає атомний регулятор України.

Котін виразив сподівання, що Запорізька атомна станція буде звільнена до зими. Проте, наразі всі шляхи до неї заміновані.

"Станція дійсно замінована, і ми про це давно знаємо. Вони замінували всі підходи і всі під’їзні шляхи, і сам майданчик станції. Зараз це побачило навіть МАГАТЕ і в офіційних звітах фактично надало цю інформацію", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, експерти МАГАТЕ нарешті виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції.

Міни знаходилися в забороненій зоні, куди не має доступу обслуговуючий персонал станції, вони були спрямовані "в сторону" від майданчика.

24 липня російські окупанти перевели реакторний блок №4 Запорізької атомної електростанції у стан "гарячий зупин", тоді як він наразі може працювати безпечно лише у стані "холодний зупин".