Окупанти сказали їм, що це було рішенням військових.

Експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції.

Про це йдеться в заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Маріано Гроссі. Кілька мін, розташованих в буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметром майданчика, знайшли під час огляду 23 липня.

Міни знаходилися в забороненій зоні, куди не має доступу обслуговуючий персонал станції, вони були спрямовані "в сторону" від майданчика. На внутрішньому периметрі проммайданчика мін не було.

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"Як я вже повідомляв раніше, МАГАТЕ було відомо про попереднє розміщення мін за периметром майданчика, а також в певних місцях всередині неї. Наша команда звернулася до заводу з цією конкретною інформацією, і їй відповіли, що це рішення військових, причому в зоні, контрольованій військовими", - сказав Гроссі.

Він зазначив, що наявність вибухових речовин не відповідає стандартам безпеки і керівництву з ядерної безпеки, а також створює додатковий психологічний тиск на персонал. "Навіть якщо початкова оцінка МАГАТЕ, заснована на власних спостереженнях і роз'ясненнях станції, полягає в тому, що детонація цих мін не повинна вплинути на системи ядерної безпеки і захисту майданчика", - додав він.

Зазначається, що під час інспекцій та обходів території станції в останні дні та тижні експерти "не помітили жодної важкої військової техніки". При цьому їх все ще не пускають на дахи реакторів і в турбінні зали, в тому числі на третій і четвертий енергоблоки. Також вони не змогли відвідати всі приміщення машинного залу.

Увечері 22 липня група МАГАТЕ почула кілька детонацій на деякій відстані від станції.

Ситуація на ЗАЄС

У червні українська розвідка повідомила, що російські окупанти замінувала охолоджувач на Запорізькій атомній електростанції.

Українська влада попереджала, що РФ може влаштувати провокацію на станції. За даними ВСУ, загарбники розмістили на даху двох енергоблоків схожі на вибухові пристрої предмети.

Вчора в "Енергоатомі" повідомили, що реакторний блок № 4 на ЗАЕС перевели в стан "гаряча зупинка". При цьому зараз безпечно експлуатувати його можна тільки в стані "холодної".

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