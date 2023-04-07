Йдеться про житлові будинки з централізованим опаленням, заклади загальної середньої та дошкільної освіти, а також заклади охорони здоров’я.

У більшості територіальних громад Київської області ухвалили рішення про завершення опалювального сезону.

Про це повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації. В окремих населених пунктах вже розпочали процедуру підготовки до припинення подачі тепла.

Зазначається, що повністю відключилися від теплопостачання Вишгородська, Васильківська, Ірпінська міські громади, Димерська та Коцюбинська селищні громади. Поступове відключення від теплопостачання триває ще в 13 територіальних громадах області.

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"Відповідно до прийнятих розпоряджень тергромади почали відключення теплової енергії окремих котелень і будівель. Мова йде про житлові будинки з централізованим опаленням, заклади загальної середньої та дошкільної освіти, а також заклади охорони здоров’я. Стаціонарні лікарні, заклади соціального призначення відключаються за заявками керівників, відповідно до температурного режиму", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, в області на даний час відключено від опалення 71 дошкільний заклад, 168 закладів освіти, 59 закладів охорони здоров’я та 657 житлових будинків.

Завершення опалювального сезону в Україні

Як повідомляв УНІАН, у Києві опалювальний сезон завершиться 8 квітня. Для переходу на літній режим роботи системи фахівцям знадобиться кілька днів.

Загалом зиму вже в шести областях почали відключати опалення - у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях. В Одесі опалювальний сезон завершився ще 31 березня.

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