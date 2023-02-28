Зазначається, що у сховищах природного газу достатньо.

Опалювальний сезон в Україні мають намір завершити якомога раніше. Запаси природного газу достатні.

"Є надії, що зможемо зробити (завершення сезону - УНІАН) на самому початку квітня, але якщо буде холодно, то теплопостачання буде продовжуватися. Але ми повинні усвідомлювати, що потрібно економити", - заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в ефірі телемарафону.

При цьому він вказав, що ціна на газ не буде змінюватися протягом поточного опалювального сезону "незалежно від його юридичного або фактичного завершення". Крім того, Чернишов вказав, що приватні споживачі поводяться "патріотично і дисципліновано", але рівень оплати впав. За його словами, він становить близько 80% "у стабільних регіонах".

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Відпительний сезон в Україні - що відомо

У травні 2022 року Кабмін ухвалив законопроекти, які запроваджували на період воєнного часу та шість місяців після його завершення мораторій на підвищення тарифів на тепло та гарячу воду, а також на газ та його розподіл.

19 серпня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон Про мораторій на підвищення комунальних тарифів.

27 Грудня НКРЕКП затвердила підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення на 2023 рік - з січня тарифи мають зрости в середньому від 10% до 30%. 30 грудня НКРЕКП скасувала це рішення.

27 січня Кабмін почав розробляти програму, яка дозволить повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги після опалювального сезону.

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