Мораторій на підвищення тарифів на час війни в Україні стосується тільки тарифів на тепло, гарячу воду, а також на газ і його розподіл для всіх категорій споживачів.

Уряд розробляє програму, яка дозволить після опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про це в ефірі марафону сказав голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.

"Під егідою Кабміну працює робоча група, яка готує відповідні пропозиції для того, щоб стабілізувати ринок", - сказав він, відповідаючи на питання, чи планується в 2023 році підвищення тарифів на комунальні послуги.

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Ущаповський зазначив, що підвищення тарифів дозволить збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.

"Зараз уряд разом з нами, разом з Міністерством енергетики шукає оптимальний шлях для того, щоб розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до цього питання (тарифів – УНІАН)", - пояснив голова НКРЕКП.

Війна в Україні та ситуація з тарифами:

У травні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив законопроекти, які пропонували запровадити на період воєнного часу та 6 місяців після його завершення мораторій на підвищення тарифів на тепло та гарячу воду, а також на газ та його розподіл для всіх категорій споживачів.

19 серпня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення комунальних тарифів.

27 грудня НКРЕКП затвердила підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення на 2023 рік у два етапи. Залежно від регіону тарифи з січня наступного року повинні були зрости в середньому від 10% до 30%.

30 грудня НКРЕКП скасувала це рішення, посилаючись на те, що члени комісії не розуміли, за що голосують.

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