На першому етапі тариф орієнтовно в середньому зросте на 10% і буде діяти з 1 січня до 30 червня 2023 року.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення на 2023 році у два етапи. Відповідне рішення для 32 водоканалів прийнято на засіданні сьогодні.

"На першому етапі тариф орієнтовно в середньому зросте на 10% і буде діяти з 1 січня до 30 червня 2023 року. Передусім, це зростання вартості електричної енергії", - сказав представник Нацкомісії під час розгляду питання.

Присутній на засіданні директор "Львівводоканалу" Дмитро Ванькович зазначив, що підприємство очікувало більшого підняття тарифу, а затверджена розцінка дозволить покрити зростаючі ціни на матеріали та зарплату в мінімальному обсязі.

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Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський запропонував комісії затвердити тариф тільки на перше півріччя 2023 року, а в травні наступного року повернутися до коригування тарифів з липня, з урахуванням актуалізованих даних.

УНІАН проаналізував, на скільки зростуть тарифи для українських споживачів води.

В залежності від регіону тарифи з січня наступного року зростуть в середньому від 10% до 30%. Всі ціни вказані з урахування ПДВ.

Таким чином, тарифи столичного "Київводоканалу" зростуть на 25%: з діючих 30,38 грн за куб. м, до 38,1 грн з січня.

Найвищі тарифи за централізоване водопостачання та водовідведення будуть сплачувати споживачі декількох підприємств водного господарства.

Наприклад, розцінки КП "Павлоградське ВУВКГ" зростуть з 53,7 грн за куб. м, до 68,5 грн в січні. Споживачі КП "ВУВКГ Ужгорода", які наразі сплачують за воду 42,9 грн за куб. м. із січня платитимуть 48,7 грн.

Тарифи КП "Дрогобичводоканал" ДМР Львівської області зростуть з 43,4 грн за куб. м. до 51,6 грн.

Крім того, тариф КП "Житомирводоканал" у розмірі 37,5 грн протягом року буде підвищений на 34%, до 50,4 грн.

Більш помірне річне зростання тарифів близько 10% варто відзначити у західних областях України, які найменше постраждали від російського вторгнення.

"Чернівціводоканал" - тариф був 27,9 грн за куб. м, а стане 29,5 грн.

"Хмельницькводоканал" - тариф був 27,4 грн за куб. м., а стане 31,7 грн.

"Львівводоканал" - тариф був 25,88 грн за куб. м, а стане 27,9 грн.

Де не підвищуватимуть тарифи на воду

В Харківській, Миколаївській і Херсонській областях тарифи на воду не зміняться, оскільки ці регіони сильно постраждали внаслідок російської агресії. Частина водоканалів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях також не потрапили на розгляд для збільшення розцінок.

Тарифи на воду в Україні

Як повідомляв УНІАН, в кінці грудня 2021 року НКРЕКП скоригувала тарифи для 45 підприємств, що здійснюють водопостачання та водовідведення. Перегляд тарифів був зумовлений збільшенням витрат на електроенергію та теплову енергію, а також витрат на газ.

У минулому році у Києві тариф на воду та водовідведення зріс з 25,38 до 30,38 грн за куб. м.

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