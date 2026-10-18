76 ударів по енергетиці: Зеленський розкрив результати перемир’я, оголошеного Трампом

Головна ціль цих ударів – саме енергетика, оскільки росіяни намагаються створити блекаут.

З моменту, коли президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир’я тиждень тому, Росія цілеспрямовано вдарила по українській енергетиці та нафтогазовому сектору 76 разів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, лише в ніч на 18 жовтня були удари по підстанціях на Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині та Одещині і десятки тисяч родин залишаються без світла.

Він наголосив, що цілодобово працюють енергетики та ремонтні бригади над відновленням.

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"Вночі били росіяни також по житлових будинках в наших регіонах. Станом на зараз відомо про 12 поранених, серед них двоє дітей. Двоє людей загинуло", - зазначив Зеленський

Він також повідомив про удар вранці по сільськогосподарському підприємству на Волині.

"Загалом за минулий тиждень росіяни випустили по Україні майже 2700 ударних дронів, 1700 авіабомб та 66 ракет, більша частина з них – балістичні. Головні цілі цих ударів – саме енергетика, росіяни намагаються створити блекаут",- сказав президент України.

Він наголосив, що в США мають бачити, що Росія не робить кроки назустріч у відповідь на зняття санкцій чи угоди:

"Навпаки, кожен сигнал про можливість заробити вони сприймають як те, що ставка на війну працює і можна воювати далі. Саме через цю позицію Росії війна триває, а не через те, що Україна справедливо захищає себе. Саме на Росію потрібно тиснути, щоб у миру був шанс".

Трамп і російська енергетика

Як повідомляв УНІАН, сьогодні видання The New York Times написало, что в адміністрації президента США Дональда Трампа запропонували Європі відновити закупівлі російського газу "у великих обсягах". Як пише адміністрація Трампа висуває цю ідею як елемент мирної угоди щодо України.

Представники Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф обговорювали цю ідею з українськими та європейськими чиновниками, зокрема з президентом Володимиром Зеленським.

А 15 жовтня РФ атакувала понад 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в Україні.

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