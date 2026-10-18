У Трампа запропонували Європі повернутися до російського газу, - NYT

США запропонували Україні відновити транзит російського газу в Європу.

В Адміністрації президента США Дональда Трампа запропонували Європі відновити закупівлі російського газу "у великих обсягах". Як пише The New York Times, адміністрація Трампа висуває цю ідею як елемент мирної угоди щодо України.

Як повідомляють джерела, обізнані з ходом переговорів, представники Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф обговорювали цю ідею з українськими та європейськими чиновниками, зокрема з президентом Володимиром Зеленським у Києві минулого місяця.

"На думку американської сторони, щоб спонукати Росію припинити війну в Україні, Києву варто розглянути можливість відновлення роботи трубопроводів, якими російський природний газ колись надходив до Європи", – пише NYT.

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Водночас зазначається, що в Європі цю ідею сприйняли вкрай негативно: вона зводить нанівець багаторічні зусилля Європейського Союзу щодо позбавлення від залежності від російського газу. Проте в адміністрації Трампа розглядають експорт російського газу як можливу частину мирної угоди:

"У Вашингтоні вважають, що це принесло б дохід Україні, а європейські виборці, у свою чергу, неминуче захочуть отримувати дешевшу енергію".

При цьому така угода для американських компаній може призвести до зниження попиту на скраплений природний газ (СПГ) із США в Європі. А для європейських урядів такий крок може посилити позиції політиків-популістів, які вже зараз закликають припинити допомогу Україні та відновити зв’язки з Росією.

США хочуть полегшити для Росії експорт енергоресурсів

За словами джерел, Джаред Кушнер і Стівен Віткофф обговорюють довгостроковий план, що передбачає відновлення поставок російського газу до Європи. Вони розглядають такий експорт як один із економічних стимулів у рамках ширшого врегулювання, яке може включати переговори про майбутні відносини між Росією та НАТО, гарантії безпеки для України та угоду про територіальний контроль. При цьому деякі європейські та українські чиновники вважають, що Сполучені Штати можуть спробувати отримати частку в російському експорті газу, що забезпечило б американським компаніям або уряду США частину прибутку.

Як зазначає NYT, хоча європейські політики публічно відмовилися від російського газу, виборці в Європі – так само, як і в США – з часом неминуче захочуть отримувати дешевшу енергію.

Європейські чиновники визнають, що відновлення закупівель російського газу дозволило б знизити ціни. Однак, за їхніми словами, для Європи це обернулося б серйозними загрозами у сфері безпеки – зокрема, зробило б їх вразливими перед можливим припиненням поставок газу з боку Москви в майбутньому.

США скасовують енергетичні санкції проти РФ

У п’ятницю ввечері Трамп підписав виконавчий указ, який скасовує санкції проти РФ, передбачені законопроектом, названим на честь покійного сенатора Ліндсі Грема.

Згідно із законодавством, нові санкції мали набути чинності в неділю. Їхня мета – чинити тиск на російську економіку та позбавити її засобів для фінансування війни проти України. Документ також стосується п’яти найбільших світових імпортерів російської нафти та газу.

Також раніше Трамп скасував санкції щодо російського дизельного палива. Після цього стало відомо, що адміністрація президента США розглядає можливість послаблення санкцій щодо танкерів "тіньового флоту", які перевозять нафту та нафтопродукти з Росії, Ірану та Венесуели.

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