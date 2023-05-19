Вже сьогодні в країні тривають інтенсивні ремонти мереж та енергетичних об’єктів.

Кабінет міністрів затвердив план підготовки до осінньо-зимового періоду та створив штаб з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до наступної зими.

Про це під час засідання уряду зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Також встановлюємо алгоритм проходження процедур для початку ремонтів енергооб’єктів. Йдеться про взаємодію операторів критичної інфраструктури, міністерств, агентства відновлення та обласний військових адміністрацій. Все буде відбуватися швидко, щоб встигнути до наступного осінньо-зимового періоду", - додав він.

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Також він наголосив, що вже сьогодні в країні тривають інтенсивні ремонти мереж та енергетичних об’єктів.

"Не просто робимо і ремонтуємо, а модернізуємо. Наша мета – убезпечитись від російських атак. Росія не відмовиться від тероризму, але в наших силах звести його наслідки до мінімуму. Для цього акумулюємо допомогу партнерів, робимо запаси ремонтного обладнання, децентралізуємо систему за допомогою об’єктів малої генерації", - зазначив прем’єр.

Підготовка України до наступного опалювального періоду

Нагадаємо, що в Україні офіційно опалювальний сезон 2022/2023 років закінчився 14 квітня, про що повідомили в НАК "Нафтогаз Україна", тоді ж національна компанія заявила про початок підготовки до наступної зими. 17 квітня "Нафтогаз" розпочав закачування газу в ПХГ.

При цьому Україна вперше пережила зиму на своїх ресурсах вугілля без імпорту.

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