До зими готові 15,2 тис котелень, близько 84% тепломереж, 78% центральних теплопунктів, понад 80% житлових будинків, 86% шкіл, дитсадків та лікарень.

Підготовка енергосистеми до осінньо-зимового періоду входить в свою фінальну стадію. На даний момент відремонтовано 7 атомних енергоблоків, ще два стануть в дію до старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність становитиме 7,8 ГВт.

Про це, як повідомив департамент комунікацій Секретаріату Кабміну, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зазначивши при цьому, що Міненерго взяло на себе зобов'язання, що до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків теплових електростанцій, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності.

За даними Міненерго, всього в систему вже додано 804 МВт із запланованих додаткових 1,7 ГВт потужностей.

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"Відремонтовано майже 80% обладнання теплоелектроцентралей. Тривають інтенсивні ремонти, які завершаться вчасно. Крім того, відремонтовані та знаходяться в ремонті 35 гідроагрегатів ГЕС потужністю майже 2,3 ГВт", - сказав Шмигаль.

Крім того, до зими готові 15,2 тис котелень, близько 84% тепломереж, 78% центральних теплопунктів, понад 80% житлових будинків, 86% шкіл, дитсадків та лікарень.

Підготовка до зими

В Україні всі енергетичні компанії готуються до майбутнього опалювального сезону. Енергетики рекомендують українцям не позбуватися генераторів та тримати їх напоготові.

"Енергоатом", компанія, яка управляє всіма атомними електростанціями в країні, проводить планові ремонти енергоблоків до майбутнього опалювального сезону. Шість з дев'яти блоків АЕС під контролем України вже підготували до зими.

31 серпня 2023 року "Енергоатом" після планового ремонту підключив до мережі атомний енергоблок. Енергоблок додав до енергосистеми ще 1 ГВт потужності.

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