Енергетики радять подбати про технічний стан генераторів і не викидати їх.

Поки немає гарантій того, що ми нормально і спокійно, в розслабленому режимі пройдемо зиму, тож не треба поспішати позбавлятися генераторів. Про це попереджає пресслужба НЕК "Укренерго" з посиланням на слова голови правління компанії Володимира Кудрицького.

"Ніхто зараз не може сказати чи будуть блекаути, так само як і ніхто не може дати гарантію, що все буде нормально і ми спокійно, стабільно, в розслабленому режимі пройдемо зиму", - наголосив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Енергетики роблять усе можливе для забезпечення ефективного та стабільного опалювального сезону: ремонтують пошкоджене росіянами обладнання й модернізують інфраструктуру.

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Кудрицький зазначив, що не треба поспішати позбавлятися генераторів, які врятували бізнес та домогосподарства цієї зими. Краще потурбуватися про їхній технічний стан та запастись додатковим паливом.

"Ми будемо робити все, щоб ви не користувались генераторами взимку, але якщо буде треба, краще щоб вони були під рукою", - підкреслив керівник "Укренерго".

Опалювальний сезон під час війни

Як повідомляв УНІАН, під час минулого опалювального сезону енергосистема Україна зазнала значних руйнувань від ракетних атак росіян.

Так, у підсумку, від ракетних атак було пошкоджено близько 50% енергосистеми країни.

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