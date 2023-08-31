Енергоблок додав до енергосистеми ще 1 ГВт потужності.

"Енергоатом" після планового ремонту підʼєднав до мережі атомний енергоблок. Через десять днів планується підʼєднати ще один, через що вересень обіцяє пройти без дефіциту електрики.

Про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін під час пресконференції з журналістами. Через дефіцит генерації, в окремі дні серпня Україна купувала електрику у сусідніх західних країн за підвищеною ціною, щоб покрити великий попит.

Відремонтований енергоблок (шостий з девʼяти під контролем України) збільшив атомну генерацію на 1 ГВт - до 5,4 ГВт. У вересні планується вивести з планового ремонту ще один енергоблок-тисячник. На ньому вже почалися пускові операції.

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"Через десять днів від сьогодні дамо ще 1000 мегават, - буде 6400 мегаватів загалом. Вересень, я думаю, буде бездефіцитний", - розповів Котін під час прес-конференції.

Українська енергетика - що відомо

28 серпня в Україні був зафіксований літній рекорд споживання електрики, через що НЕК "Укренерго" довелося застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії для покриття попиту.

Зараз в Україні усі енергетичні компанії готуються до майбутнього опалювального сезону, який обіцяє бути не легшим за минулорічний. Так, енергетики рекомендують не позбавлятися генераторів і тримати їх напоготові.

"Енергоатом", компанія, яка керує усіма атомними електростанціями в країні, проводить планові ремонти енергоблоків до майбутнього опалювального сезону. Шість з девʼяти блоків АЕС під контролем України вже підготували до зими.

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