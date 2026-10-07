Постачання палива з Південної Кореї до РФ: у Сеулі відреагували на звинувачення

Південна Корея розпочала перевірку обставин, щоб з'ясувати, чи були порушені правила експортного контролю.

Південна Корея заперечила інформацію про постачання нафтопродуктів до Російської Федерації через свої порти. Сеул заявив, що дотримується міжнародних санкцій проти Москви.

Як пише Reuters, в офісі президента Південної Кореї назвали недоречними звинувачення в тому, що Росія імпортувала паливо з південнокорейських портів.

Напередодні головний санкційний уповноважений України Владислав Власюк заявив, що такі поставки могли послабити наслідки паливної кризи в Росії, яка виникла через удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах.

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Заява Власюка пролунала після публікації The Guardian. Видання з посиланням на портові документи та дані відстеження суден повідомило, що паливо в південнокорейських портах завантажили на сім танкерів. Серед них були судна, які перебувають під санкціями Великої Британії та ЄС.

В офісі президента Південної Кореї наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сеул "послідовно застосовує санкції та заходи експортного контролю щодо Росії" у координації з міжнародною спільнотою.

Водночас Південна Корея розпочала перевірку обставин поставок, щоб з'ясувати, чи були порушені правила експортного контролю. У разі підтвердження порушень Сеул обіцяє вжити необхідних заходів.

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Видання The Guardian повідомляло, що Південна Корея продовжує постачати до Росії паливо з використанням танкерів, що перебувають під санкціями, і в серпні стала другим за величиною постачальником нафтопродуктів до країни, поступившись лише Індії.

Минулого місяця президент Володимир Зеленський оголосив на Генеральній Асамблеї ООН, що Україна передала Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, які воювали на боці РФ. У відповідь Сеул звинуватив Київ у порушенні угоди про конфіденційність передачі військовополонених, тоді як українські офіційні особи заявили, що такої угоди не існувало. Сеул викликав посла України та вимагав офіційних вибачень.

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