У Південній Кореї заявили, що отримали вибачення від України через полонених, але цього мало

В МЗС кажуть, що мають намір вжити рішучих заходів.

Південна Корея отримала від України вибачення через розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених до Сеула, але, як заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон, вони "не відповідають очікуванням". Про це пише Yonhap.

"Я постійно підтримував зв’язок із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою з цього питання, і він розповів, наскільки складною є ситуація", - сказав Чо Хьон, відповідаючи на запитання депутатів, чи просила вибачення Україна.

За його словами, повідомлення, які він отримував від Сибіги, "містили вибачення".

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"Але є різниця між ними та тим рівнем, якого ми очікуємо, тому ми маємо намір вжити рішучих заходів", – сказав міністр закордонних справ Південної Кореї.

Він додав, що уряд розглядає різні варіанти, зокрема можливість відкликання посла Південної Кореї в Україні Пак Хі Чана, як запропонував один із депутатів.

Чо Хьон повторив, що від самого початку існувала домовленість зберігати інформацію про передачу полонених конфіденційною, щоб захистити військовослужбовців та їхні сім’ї, які залишаються у Північній Кореї. Він зазначив, що саме українська сторона спочатку попросила не оприлюднювати цю інформацію.

На запитання, чому президент України Володимир Зеленський розголосив інформацію про передачу військовополонених, південнокорейський міністр висловив припущення, що Зеленський, можливо, хотів продемонструвати Організації Об’єднаних Націй, що Україна діяла належним чином як ліберальна демократія. При цьому Чо Хьон наголосив, що це лише його особиста інтерпретація.

Скандал з полоненими

Як повідомляв раніше УНІАН, Південна Корея звинуватила Україну у запереченні таємної угоди щодо полонених з КНДР. Це сталося після того, як президент України під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН публічно розкрив факт передачі Сеулу двох захоплених північнокорейських військовополонених.

Стало відомо, що Сеул вимагає від України офіційних вибачень за порушення домовленості про збереження в таємниці факту передачі Сеулу північнокорейських полонених. Радник Зеленського Дмитро Литвин спробував применшити значення витоку інформації, заявивши, що президент лише оприлюднив факт передачі солдатів Південній Кореї. Мовляв, Україна – "відкрита країна". За словами Литвина, таємна передача солдатів виглядала б "незвично".

Національна розвідувальна служба Сеула повідомляла, що Україна першою попросила Південну Корею засекретити передачу полонених з КНДР. Причиною нібито було те, що Київ побоювався наслідків цієї операції, яка могла би вплинути на майбутні переговори про обмін військовополоненими.

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