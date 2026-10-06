Південна Корея з початку літа різко збільшила постачання палива до Росії, - The Guardian

У серпні Південна Корея стала другим за величиною постачальником палива до Росії.

Південна Корея продовжує постачати до Росії паливо з використанням танкерів, що перебувають під санкціями, і в серпні стала другим за величиною постачальником нафтопродуктів до країни, поступившись лише Індії. Про це пише The Guardian.

Аналіз портових записів та даних відстеження суден показав, що в липні та серпні в кількох південнокорейських портах на сім танкерів було завантажено понад 176 000 тонн палива (переважно дизельного); ці судна здійснили 14 рейсів на Далекий Схід Росії.

При цьому три з цих суден перебували під санкціями Великої Британії та ЄС, а одне прийняло вантаж шляхом перекачування з судна на судно в південнокорейських водах – цей метод дозволяє приховати походження вантажу та уникнути заходу в портові термінали.

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Зазначається, що найбільше з залучених суден – танкер Layla, який перебуває під санкціями, – здійснив два рейси з порту Ульсан (південний схід країни) до Владивостока: 19 липня та 10 серпня. Загалом судно перевезло 57 000 тонн дизельного палива.

Інший танкер, що потрапив під санкції – Astoria під російським прапором – 1 серпня прийняв на борт в Ульсані близько 11 000 тонн палива. Заявивши пунктом призначення Японію, судно фактично попрямувало до Владивостока.

Третій танкер, що потрапив під санкції, – Chongchon – не заходив у порт. На початку серпня на рейді біля південнокорейського порту Йосу він прийняв близько 26 000 тонн палива з танкера "Celeste I" (на який санкції не поширюються), після чого попрямував до Владивостока, хоча пунктом призначення було заявлено Сінгапур.

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, у серпні Росія імпортувала морським шляхом 368 000 тонн нафтопродуктів, що більш ніж у сім разів перевищує показник попереднього місяця і є максимальним місячним обсягом з початку повномасштабного вторгнення в Україну. На частку Південної Кореї припало 112 000 тонн (або 31 %) від цього обсягу; за цим показником вона поступилася лише Індії.

Різке зростання обсягів відвантаження в південнокорейських портах почалося в липні – саме в той час, коли президент країни Лі Чже Мьон на саміті НАТО в Туреччині пообіцяв виділити 100 млн доларів на відновлення України.

Південна Корея та Україна

Минулого місяця президент Володимир Зеленський оголосив на Генеральній Асамблеї ООН, що Україна передала Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, які воювали на боці РФ.

У відповідь Сеул звинуватив Київ у порушенні угоди про конфіденційність передачі військовополонених, тоді як українські офіційні особи заявили, що такої угоди не існувало.

Сеул викликав посла України та вимагав офіційних вибачень.

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