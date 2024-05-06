За словами міністра енергетики України, ліцензію на експлуатацію станції мають виключно українські фахівці.

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС немає ліцензованого персоналу для запуску її в роботу, який анонсував Володимир Путін, а самодіяльність російських фахівців на станції може призвести до ядерного інциденту. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, що ліцензію на експлуатацію станції мають виключно українські фахівці, яких наразі терористи не допускають на ЗАЕС.

"Навіть якщо уявити, що росіяни зберуть фахівців в Росії і привезуть на станцію, то це буде неліцензований персонал. Запуск ними станції – це абсурд. Він неможливий ні в контексті українського законодавства, ні навіть російського та, звісно, міжнародного права", – зазначив міністр.

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Крім цього, він наголосив на низці суттєвих технічних проблем на окупованому об’єкті, зокрема завершенні термінів використання ядерного палива та відсутності достатніх обсягів води для експлуатації реакторів.

"Проблема з постачанням води на станцію постала після знищення росіянами Каховської дамби. І якщо води в охолоджувачах вистачає, щоб шість блоків перебували у неробочому режимі, то для запуску ЗАЕС потрібні зовсім інші обсяги води", – пояснив Галущенко, додавши, що намагання окупантів забезпечити потреби станції водою за рахунок розробки свердловин також не відповідає жодним стандартам.

Ситуація на ЗАЕС

У квітні Володимир Путін повідомив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією.

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що усі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції вперше з 2022 року переведено у стан холодного зупину.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що окупанти запускають безпілотники з території Запорізької атомної електростанції, користуючись тим, що Сили безпеки й оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь.

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