Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора станції.

Окупанти запускають безпілотники з території Запорізької атомної електростанції, користуючись тим, що Сили безпеки й оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі виданню "Бабель". Він зазначає, що здобуто докази використання окупантами дронів-камікадзе над ядерними реакторами захопленої Росією Запорізької атомної електростанції. Він наголосив:

"Відео з ворожого fpv-безпілотника, отримане за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT, що вказує на поставку дрона окупаційним військам міністерством оборони РФ". Відео дня

Він додав, що траєкторія польоту дрона пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога.

"Росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, користуючись тим, що Сили безпеки і оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції", - пояснив Черняк.

Він зазначив, що окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС. За його словами, вони також з літа 2023 року територію захопленої станції почали використовувати для тренувань пілотів FPV-дронів. "Цим займається так звана школа "арханґєл", яка фінансується головним управлінням генштабу зс РФ (колишнє "ґру")", - зазначив Черняк.

Він підкреслив, що всі ці факти є ще одним доказом злочинної та безвідповідальної діяльності держави-агресора на окупованому ядерному об’єкті. І така діяльність може мати катастрофічні наслідки, стверджує представник ГУР.

Окупація ЗАЕС - останні новини про ядерний об'єкт

26 травня президент України Володимир Зеленський нагадав, що Запорізька атомна станція вже 785 днів перебуває під російською окупацією.

Він підкреслив, що світова спільнота має тиснути на Російську Федерацію з метою повернення під повний контроль України Запорізької атомної електростанції, аби уникнути радіаційної катастрофи на цій станції. За його словами, радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози.

Зеленський підкреслив, що зараз найбільша у Європі Запорізька атомна станція в заручниках у російських терористів і світ має тиснути на Росію так, щоб ЗАЕС була звільнена й повернута під повний контроль України та щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів.

18 квітня 2024 року, російський безпілотник атакував навчальний центр тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

В МАГАТЕ зазначили, що минулося без руйнувань. Проте російські окупанти відмовили представникам МАГАТЕ в доступі до навчального центру де ймовірно пролунав вибух.

В МАГАТЕ повідомили, що це вже третя відома атака на тренувальний центр за останній час, ще два подібних інциденти трапилися минулого тижня. На ЗАЕС повідомили команді МАГАТЕ, яка перебуває на об'єкті, що сьогоднішній дрон було "нейтралізовано", не уточнивши подробиць.

Генеральний директор агентства Рафаель Гросс сказав, що поки що удари безпілотників не ставили під загрозу ядерну безпеку на обʼєкті. При цьому закликав негайно припинити атаки.

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