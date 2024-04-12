Ніколи раніше в історії атомної галузі ворожа держава не захоплювала й не експлуатувала діючу електростанцію іншої країни.

Російський лідер Володимир Путін повідомив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією.

Так стверджує The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела, зазначаючи, що це ще більше збільшує ризик інциденту на найбільшій атомній станції Європи. Ніколи раніше в історії атомної галузі ворожа держава не захоплювала й не експлуатувала діючу електростанцію іншої країни.

П'ять із шести реакторів станції наразі відключені - так звана холодна зупинка. Шостий нагрівається рівно настільки, щоб виробляти пару, необхідну станції для основних процесів безпеки.

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У РФ немає фахівців, які б знали найдрібніші особливості станції, яка більше не є станцією радянського типу - тепер вона працює частково на західних системах управління і американському ядерному паливі від Westinghouse.

Наразі диспетчерські управляються лише однією людиною, йдеться у звіті Міністерства енергетики США з посиланням на невказані звіти.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі минулого місяця зустрівся в Сочі з Путіним і главою "Росатома", і запитав, чи буде перезапущена станція. Путін сказав, що обов'язково буде, але без уточнення термінів, пише WSJ.

Ситуація на ЗАЕС - деталі

7 квітня МАГАТЕ заявило, що на території окупованої російськими військами ЗАЕС вибухнув безпілотник. У ГУР Міноборони одразу запевнили, що Україна не причетна. Там припустили, що це може бути імітаційним ударом росіян.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії повідомили, що було уражено обладнання спостереження та зв'язку, а також військову машину. Вказується, що наразі "немає жодних ознак пошкодження критично важливих систем ядерної безпеки або безпеки на майданчику" станції.

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