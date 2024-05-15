По всій Україні вимкнуть світло / фото УНІАН, Олександр Гіманов

У середу, 15 травня, диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. 

Як повідомляє прес-служба "Укренерго", аварійні відключення електроенергії діятимуть в усіх областях впродовж кількох годин - з 6:40 до 09:00. Водночас у компанії наголосили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

"Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів", - зазначили у компанії.

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Також сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

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Відключення світла в Україні: що відомо

Вчора ввечері у низці областей повідомили про запровадження аварійних відключень електроенергії. У YASNO повідомили, що у Києві та на Дніпропетровщині графіків відключень не буде.

Згодом в "Укренерго" заявили, що контрольовані відключення запроваджують у всіх регіонах. Вони діяли до 00:00. У середу, 15 травня, обмеження стосуватимуться промислових споживачів.

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