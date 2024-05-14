14 травня з 21:00 до 24:00 "Укренерго" вимушене запровадити контрольовані відключення.

У низці областей України запровадили аварійні відключення електроенергії. Одним із регіонів, де діятимуть графіки, є Львівщина, повідомляє "Львівобленерго".

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Львові та області введені графіки аварійних відключень. Причина – дефіцит потужності внаслідок масованих атак окупантів на енергосистему України", – йдеться у повідомленні.

Також графіки відключення світла запровадили на Сумщині і Волині.

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"Волиньобленерго" отримало термінове розпорядження НЕК "Укренерго" на застосування графіків аварійного відключення (ГАВ) у Волинській області увечері 14 травня о 20:50 (1-ша черга) та о 21:05 (2-га черга). Протягом 15 хв після отримання команди регіонального диспетчера НЕК "Укренерго" "Волиньобленерго" змушене вводити у дію ГАВ і для підприємств, і для населення негайно та без попередження. Спрогнозувати тривалість відключення неможливо. ГАВ тривають до наступного розпорядження на увімкнення від диспетчера "Укренерго". Відключення почергово вводяться по всій області", – йдеться у повідомленні.

Водночас на Прикарпатті наразі введені лише 1 і 2 черга графіків аварійного відключення.

Крім того, екстрені відключення також запроваджують у Києві та Дніпропетровській області. Про це повідомляє YASNO.

"Укренерго" вводить екстрені відключення у Києві та Дніпропетровській області. Це вимушений захід, який є наслідком масованих атак росії. На жаль, графіків не існує, бо відключення не планові і вони необхідні для термінового балансування енергосистеми. Будь ласка, наберіться терпіння. Всі енергетики працюють в режимі нон-стоп, щоб якнайшвидше повернути світло", – йдеться у повідомленні.

Оновлено: О 21:16 на Вінниччині запрацювала 1 черга спеціальних графіків аварійних відключень для споживачів. З цієї причини знеструмлено Немирів, Тульчин, Сутиски, Гнівань, повідомили у "Вінницяобленерго".

Також про застосування графіків відключення світла повідомляє "Полтаваобленерго". У Полтаві та області запровадили спеціальний графік на 30 МВт.

Оновлено 21:48: У вівторок, 14 травня з 21:00 до 24:00 "Укренерго" вимушене запровадити контрольовані відключення в усіх регіонах України.

При цьому завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом усієї доби.

Енергетика України: останні новини

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що навіть при збільшенні обсягів імпорту електричної енергії з-за кордону наша держава не має можливості покрити половину наявного дефіциту маневрової генерації. Втрачено 8 ГВт потужностей, а можливість імпорту на сьогодні дорівнює 1,7 ГВт. Міністр наголошував, що Україна кожен день залучає аварійну допомогу та обмежує промисловість.

Раніше в Міненерго також заговорили про підвищення тарифів. Заступниця міністра наголосила, що внаслідок російських ударів вже втрачено більше 8 ГВт, і це величезний об'єм генеруючих потужностей.

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