Це торкнулося 10% усіх споживачів.

Аварійні відключення в Україні запровадили через дефіцит електроенергії, внаслідок російський атак було втрачено досить великий обсяг потужностей на електростанціях.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону зазначив, що відключення електроенергії вже застосовували, але лише для промисловості, тому побутові споживачі могли цьго не помічати.

За його словами, зазвичай дефіцит намагаються компенсувати декількома способами. Спочатку задіюють комерційний імпорт, який здійснюють компанії та постачальники з Європи. Коли його не вистачає, то "Укренерго" може запросити аварійну допомогу з сусідніх країн.

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"Якщо не вистачає цього, то ми також можемо обмежити споживання промислових споживачів. І коли не вистачає і цього, ми вимушені залучити до обмеження не лише промисловість, але й інших споживачів", - пояснив він.

Кудрицький каже, що близько 21:00 похолодання призвело до різкого зростання споживання електроенергії, тому енергетикам довелося застосувати екстрені заходи для балансування енергосистеми.

"Питання у тому, що не вистачає сукупної потужності українських електростанцій та імпорту, щоб покрити споживання", - сказав він.

Відключення світла в Україні: що відомо

Вчора ввечері у низці областей повідомили про запровадження аварійних відключень електроенергії. У YASNO повідомили, що у Києві та на Дніпропетровщині графіків відключень не буде.

Згодом в "Укренерго" заявили, що контрольовані відключення запроваджують у всіх регіонах. Вони діяли до 00:00. У середу, 15 травня, обмеження стосуватимуться промислових споживачів.

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