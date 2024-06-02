Екстрені відключення застосовуються за вказівкою "Укренерго".

За вказівкою "Укренерго" ДТЕК вводить екстрені відключення світла у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Про це у Telegram повідомила прес-служба компанії.

"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває. Тому за вказівкою "Укренерго", застосовуються екстрені відключення. Енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію. Якщо в вашій домівці є світло, будь ласка, споживайте його розумно. Це сильно допоможе енергосистемі", – йдеться у повідомлені.

Водночас гендиректор компанії-постачальника Yasno Сергій Коваленко у Facebook заявив, що екстрені відключення запровадили по всій країні, графіки не діють.

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Ситуація в енергосистемі

Варто зазначити, що НЕК "Укренерго" повідомляло, що в неділю, 2 червня, відключення електроенергії будуть застосовувати за графіками – з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00. В ці години встановлено ліміти споживання, у разі перевищення яких будуть застосовувати відключення світла.

Раніше УНІАН повідомляв, що після невеликої перерви планові відключення світла за графіками повернуться. Графік відключення світла почав діяти вже 1 червня з 18:00 до 23:00 по всій Україні для промислових та побутових споживачів.

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