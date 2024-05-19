За словами Володимира Кудрицького, українцям треба бути готовими до того, що можуть бути застосовані графіки відключень.

Світло в Україні будуть вимикати, поки не відновиться генерація. Про це в ефірі телемарафону сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні, що, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня. Але повністю уникнути відключень поки не вдасться.

"Вимушені обмеження триватимуть ще упродовж місяців – і влітку, і восени та взимку. Аж доки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації", - констатував чиновник. Відео дня

Водночас він підкреслив: українцям треба бути готовими до того, що можуть бути застосовані графіки відключень.

"Ми зараз в такій ситуації, коли в нас дуже сильний дефіцит саме виробництва енергії. Електростанції неможливо швидко відновити після таких тяжких пошкоджень ракетами. Тому дефіцит час від часу виникатиме. Нам всім треба бути до цього готовими", – резюмував Кудрицький.

Відключення електроенергії - останні новини

З 20 травня в Україні знову почнуть діяти графіки відключень світла. Як повідомили в "Укренерго", світло вимикатимуть з 18:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачів. При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Також УНІАН повідомляв, що в Україні можуть початись проблеми з мобільним зв'язком через відключення електроенергії. Мобільні оператори розповіли, як готуються до можливих відключень світла.

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