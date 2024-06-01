Відключення будуть по всіх областях.

В Україні в неділю, 2 червня, відключення електроенергії можуть застосовувати з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00.

Про це повідомила прес-служба НЕК "Укренерго". Як йдеться у повідомленні, відключення можуть бути для промислових та побутових споживачів з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00.

В ці години встановлено ліміти споживання, у разі перевищення яких будуть застосовувати відключення світла.

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Відключення електроенергії в Україні

31 травня диспетчерський центр "Укренерго" повідомив, що планові відключення світла за графіками, можливо, повернуться. "У разі перевищення областями доведених "Укренерго" лімітів споживання обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень, згідно із затвердженою черговістю. Терміни застосування заходів обмеження будуть повідомлені додатково", - повідомили тоді в "Укренерго".

Причина заходів обмеження - наслідки масованих ударів РФ та планові ремонти. "Навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування. Це передбачені законодавством заходи, які відбуваються щорічно. Вони необхідні для підготовки енергоблоків до роботи під високим навантаженням наступного опалювального сезону", - пояснили в "Укренерго".

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