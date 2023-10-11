PKN Orlen візьме під контроль акції, що раніше належали ПАТ "Газпром", після того, як рішення стане остаточним.

Польща заявила про рішення конфіскувати у російського "Газпрому" частку в газопроводі "Ямал-Європа".

Таку заяву в Twitter (X) зробив генеральний директор PKN Orlen Даніель Обайтек, зазначивши, що PKN Orlen візьме під контроль акції, що раніше належали ПАТ "Газпром", після того, як рішення стане остаточним.

"Польща десятиліттями залежала від поставок природного газу з РФ – ще 10 років тому на її частку припадало приблизно 80% імпорту", – зазначив Обайтек.

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Він додав, що Польща повністю незалежна від російського газу, тоді як рішення про конфіскацію активів є кроком до відновлення повного контролю польських суб'єктів над стратегічною газовою інфраструктурою країни.

Газопровід "Ямал-Європа"

Магістральний експортний газопровід. Загальна протяжність перевищує 2000 км. З'єднує газові родовища півночі Західного Сибіру з кінцевими споживачами в Західній Європі.

Починається в газотранспортному вузлі в м Торжок (Тверська область). Проходить через територію Росії (402 км), Білорусії (575 км), Польщі (683 км) і Німеччини.

Польська ділянка налічує 683 км лінійної частини і п'ять компресорних станцій.

"Газпром" і транзит газу через Польщу:

Довгостроковий договір "Газпрому" з Польщею на транзит газу закінчився в 2020 році. Відтоді потужності відрізка розподілялися на аукціонах.

У грудні 2021 року "Газпром" відмовлявся бронювати потужності польської ділянки трубопроводу "Ямал-Європа".

У лютому 2022 року газопровід "Ямал-Європа" було повністю зупинено. Тоді Захід звинуватив Росію в умисній зупинці поставок газу та сприянні підняттю цін до рекордного рівня. У тому числі для того, щоб посилити тиск на регулюючі органи Німеччини з метою якнайшвидшої сертифікації нової гілки "Північного потоку-2".

У квітні 2022 року Польща ввела санкції щодо "Газпрому", які включали заморозку прав на акції та заморозку виплати дивідендів EuRoPol GAZ. Пізніше влада ввела зовнішнє управління щодо 48% -вої частки "Газпрому" в СП.

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