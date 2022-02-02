Після години прокачування в західному напрямку трубопровід зупинився в обох напрямках.

Постачання природного газу між Польщею та Німеччиною по російському газопроводу "Ямал-Європа" 2 лютого було повністю припинено.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані німецького мережевого оператора Gascade.

Видання зазначає, що Захід звинуватив Росію в умисній зупинці поставок газу і сприянні підняттю цін до рекордного рівня. У тому числі для того, щоб посилити тиск на регулюючі органи Німеччини з метою якнайшвидшої сертифікації нової гілки "Північного потоку-2", яка збільшить потоки російського газу в Європу. Росія відкинула ці претензії.

Газ по газопроводу Ямал, який зазвичай йде на захід до Німеччини, з 21 грудня працює в реверсивному режимі і йде на схід до Польщі.

Читайте також"Газпром" продовжує ігнорувати транзит газу через "Ямал-Європу"

Очікувалося, що постачання газу повернуться до свого звичайного режиму експорту на захід після того, як "Газпром" забронював транзитні потужності.

Але, приблизно через годину прокачування в західному напрямку рано вранці в середу, платформа Gascade показала, що трубопровід зупинився в обох напрямках.

Газопровід Ямал-Європа:

Газопровід Ямал-Європа - російський магістральний експортний газопровід протяжністю 4196 км, побудований підприємством Ленгазспецбуд.

З'єднує газові родовища півночі Західного Сибіру з кінцевими споживачами в Західній Європі.

Починається в газотранспортному вузлі в м. Торжок (Тверська область). Проходить через територію Росії (402 км), Білорусі (575 км), Польщі (683 км) та Німеччини.

Кінцева західна точка МГ "Ямал-Європа" - компресорна станція "Малі" (в районі м.Франкфурт-на-Одері) поблизу німецько-польського кордону, де він підключений до газопроводу JAGAL.

Загальна протяжність газопроводу Ямал-Європа перевищує 2000 км, діаметр – 1420 мм.проектна потужність – 32,9 млрд м3 газу на рік. Кількість компресорних станцій на газопроводі - 14 (3 - в Росії, 5 - в Білорусі, 5 - в Польщі та одна - в Німеччині).

"Газпром" та транзит газу через Польщу:

Довгостроковий договір "Газпрому" з Польщею на транзит газу закінчився у 2020 році. Відтоді потужності відрізка розподіляються на аукціонах.

Зараз трубопровід перейшов в реверсний режим, по ньому газ йде з Німеччини до Польщі. "Газпром" перейшов на подобове бронювання потужностей магістралі, хоча до цього викуповував їх на місяць.

У грудні 2021 року "Газпром" відмовлявся бронювати потужності польської ділянки трубопроводу "Ямал-Європа".

Ціна на газ: