Постачання природного газу між Польщею та Німеччиною по російському газопроводу "Ямал-Європа" 2 лютого було повністю припинено.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані німецького мережевого оператора Gascade.
Видання зазначає, що Захід звинуватив Росію в умисній зупинці поставок газу і сприянні підняттю цін до рекордного рівня. У тому числі для того, щоб посилити тиск на регулюючі органи Німеччини з метою якнайшвидшої сертифікації нової гілки "Північного потоку-2", яка збільшить потоки російського газу в Європу. Росія відкинула ці претензії.
Газ по газопроводу Ямал, який зазвичай йде на захід до Німеччини, з 21 грудня працює в реверсивному режимі і йде на схід до Польщі.
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Очікувалося, що постачання газу повернуться до свого звичайного режиму експорту на захід після того, як "Газпром" забронював транзитні потужності.
Але, приблизно через годину прокачування в західному напрямку рано вранці в середу, платформа Gascade показала, що трубопровід зупинився в обох напрямках.
Газопровід Ямал-Європа:
Газопровід Ямал-Європа - російський магістральний експортний газопровід протяжністю 4196 км, побудований підприємством Ленгазспецбуд.
З'єднує газові родовища півночі Західного Сибіру з кінцевими споживачами в Західній Європі.
Починається в газотранспортному вузлі в м. Торжок (Тверська область). Проходить через територію Росії (402 км), Білорусі (575 км), Польщі (683 км) та Німеччини.
Кінцева західна точка МГ "Ямал-Європа" - компресорна станція "Малі" (в районі м.Франкфурт-на-Одері) поблизу німецько-польського кордону, де він підключений до газопроводу JAGAL.
Загальна протяжність газопроводу Ямал-Європа перевищує 2000 км, діаметр – 1420 мм.проектна потужність – 32,9 млрд м3 газу на рік. Кількість компресорних станцій на газопроводі - 14 (3 - в Росії, 5 - в Білорусі, 5 - в Польщі та одна - в Німеччині).
"Газпром" та транзит газу через Польщу:
Довгостроковий договір "Газпрому" з Польщею на транзит газу закінчився у 2020 році. Відтоді потужності відрізка розподіляються на аукціонах.
Зараз трубопровід перейшов в реверсний режим, по ньому газ йде з Німеччини до Польщі. "Газпром" перейшов на подобове бронювання потужностей магістралі, хоча до цього викуповував їх на місяць.
У грудні 2021 року "Газпром" відмовлявся бронювати потужності польської ділянки трубопроводу "Ямал-Європа".
Ціна на газ:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.