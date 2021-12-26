Під час додаткової сесії пропозиція на транзит залишилася незатребуваною.

Російський "Газпром" знову відмовився бронювати на 26 грудня потужності газопроводу "Ямал-Європа" для транзиту газу через Польщу.

Про це повідомляє Reuters.

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Під час додаткової сесії пропозиція на транзит залишилася незатребуваною.

Потоки в точці вимірювання на німецько-польському кордоні йшли на схід до Польщі з годинним обсягом близько 1,2 млн кВтг-год в неділю і, як очікується, залишаться на цьому рівні протягом дня.

По газопроводу "Ямал-Європа" російський газ доставляється в Західну Європу, проте вже шостий день поспіль газ йде по реверсу в Польщу.

Довгостроковий договір "Газпрому" з Польщею на транзит газу закінчився минулого року. Зараз трубопровід перейшов в реверсний режим, по ньому газ йде з Німеччини до Польщі.

Ціна на газ: