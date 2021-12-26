Російський "Газпром" знову відмовився бронювати на 26 грудня потужності газопроводу "Ямал-Європа" для транзиту газу через Польщу.
Про це повідомляє Reuters.
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Під час додаткової сесії пропозиція на транзит залишилася незатребуваною.
Потоки в точці вимірювання на німецько-польському кордоні йшли на схід до Польщі з годинним обсягом близько 1,2 млн кВтг-год в неділю і, як очікується, залишаться на цьому рівні протягом дня.
По газопроводу "Ямал-Європа" російський газ доставляється в Західну Європу, проте вже шостий день поспіль газ йде по реверсу в Польщу.
Довгостроковий договір "Газпрому" з Польщею на транзит газу закінчився минулого року. Зараз трубопровід перейшов в реверсний режим, по ньому газ йде з Німеччини до Польщі.
Ціна на газ:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.