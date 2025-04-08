Поставки падають другий тиждень через тривалий ефект зупинки в Козьміно.

Експорт нафти з Росії знижується другий тиждень. Падіння обсягів поставок ключового тихоокеанського сорту "чорного золота" вплинуло на загальний обсяг експорту.

Видання Bloomberg пише, що постачання нафти з усіх російських портів за останній місяць впало до 3,23 млн барелів на день, що є найнижчим показником за місяць.

Падіння відбулося на тлі того, що цільовий рівень видобутку в рамках угоди з групою виробників починає зростати вперше за 2,5 роки. Збільшення цільового рівня видобутку країн ОПЕК+ на 26 000 барелів на добу цього місяця буде компенсовано аналогічним збільшенням обсягу "компенсаційних скорочень".

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Крім того, Москва, схоже, знайшла спосіб обійти санкції, запроваджені Джо Байденом у січні. Три вантажі арктичної нафти сорту "Варандей" доправлено до Індії, хоча їх везли на танкерах-човниках у порт Мурманська, де "чорне золото" перевантажили на океанські судна через сховище, що перебуває під санкціями.

У Тихому океані вантажі нафти ESPO регулярно перевантажуються з танкерів, внесених до чорного списку, на інші судна поблизу російського порту Находка. Усі вони, судячи з усього, прямують у порти Китаю. Перевантаження з судна на судно дало змогу Москві підтримувати потік сокальської нафти на стабільному рівні.

Водночас близько 1,4 мільйона барелів російської тихоокеанської нафти залишаються на танкерах, які простоюють не менше семи днів.

Валова вартість московського експорту за попередній тиждень зросла приблизно на 10 млн доларів, або на 1%, до 1,37 млрд доларів, чому сприяло зростання середніх тижневих цін.

Експортна вартість балтійської нафти Urals зросла приблизно на 0,20 долара за барель, а чорноморської - на 0,70 долара за барель. При цьому ціна на тихоокеанський сорт ESPO впала приблизно на 0,80 долара. Ціни з поставкою в Індію зросли приблизно на 0,20 долара.

У середньому за місяць доходи знизилися до 1,37 млрд доларів на тиждень, що приблизно на 1% менше за показник за попередній період. За цим показником зниження доходів було частково компенсовано зростанням цін.

Ціни на нафту - останні новини

7 квітня ціни на нафту впали, втративши понад 3% на тлі зростаючої торговельної напруженості між США та Китаєм, що посилило побоювання інвесторів щодо глобального зниження економічної активності та падіння попиту на енергоносії.

Падіння світових цін на нафту призвело до зниження ціни на найпопулярнішу російську нафту марки Urals до 50 доларів за барель.

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