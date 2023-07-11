За тиждень обсяг морських поставок нафти знизився до 2,86 млн барелів на добу.

Обсяг постачання нафти через західні порти Росії за останній місяць вперше істотно знизився, в порівнянні з лютневим рівнем, після різкого зростання обсягів за минулі місяці.

Як пише Bloomberg, за тиждень обсяг морських поставок нафти знизився до 2,86 млн барелів на добу. Це на 1 млн барелів на день менше, ніж на попередньому тижні. Зниження обсягів підірвало доходи Кремля від експортних мит, які минулого тижня впали на 29% в порівнянні з попереднім.

Середні чотиритижневі поставки нафти російським клієнтам в Азії, а також поставки на суднах, які не мають кінцевого пункту призначення, знизилися до 2,93 млн барелів на день. Це найнижчий показник з середини січня.

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Троговля нафтою у світі - деталі

Ціни на нафту знижуються на тлі невизначеності інвесторів напередодні надходження свіжих економічних даних від найбільших споживачів нафти США і Китаю.

Ціни на нафту виросли в п'ятницю 7 липня, і це другий раз за тиждень через стійкий попит на неї. За даними агентства Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 45 центів, або на 0,6%, до 76,97 доларів за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 44 центи, також на 0,6%, до 72,24 доларів за барель.

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