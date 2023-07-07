Проте вартість російської нафти продовжує зниження.

Ціни на нафту зросли у п’ятницю 7 липня і це вдруге за тиждень через стійкий попит на неї.

За даними агентства Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 45 центів, або на 0,6%, до 76,97 доларів за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 44 центи, також на 0,6%, до 72,24 доларів за барель.

Обидва показники показали зростання приблизно на 2% другий тиждень поспіль.

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Агентство зазначає, що запаси сирої нафти в США впали більше, ніж очікувалося через високий попит на нафтопереробку, тоді як запаси бензину значно скоротилися після зростання минулого тижня.

У той же час за даними УНІАН, російська нафта марки Urals втратила у вартості за день 2% або 1 дол. 15 центів і опустилась до межі 58,48 доларів за барель.

Ціна на нафту - останні новини

Наприкінці минулого тижня, 28 червня, ціни на нафту зросли на тлі більшого, ніж очікувалося, скорочення запасів в США і занепокоєння щодо підвищення процентних ставок.

Тоді нафта марки Brent піднялася на 34 центи, а West Texas Intermediate на 26 центів.

Разом з тим російські нафтові компанії несподівано зіткнулися з обвальним падінням попиту на свої барелі від одного з ключових покупців.

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