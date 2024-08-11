На місці працюють пожежники.

Гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький звинуватив Україну в пожежі на території атомної електростанції.

За його словами, українська армія нібито обстріляла Енергодар, внаслідок чого сталося загоряння на об'єкті охолоджувальних систем Запорізької АЕС. Ставленик Кремля запевняє, що жодної загрози станції немає, на місці працюють пожежники.

"Наразі всі шість енергоблоків станції перебувають у холодній зупинці, загрози парового вибуху та інших наслідків немає. Радіаційний фон навколо АЕС і міста Енергодара в нормі", - додав він.

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Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що ситуація у Нікополі перебуває на контролі. Заміри повітря показали, що рівень радіації не перевищений.

"Ведеться постійне спостереження. Відтак прошу місцевих зберігати спокій. Росія продовжує застосовувати тактику терору, шантажу і залякування. І пожежа, яку вони влаштували сьогодні на території Запорізької АЕС, чергове тому підтвердження", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко також повідомляє про посилений моніторинг ситуації поблизу електростанції, пости Укргідрометцентру працюють в оперативному режимі.

"Станом на 22:30 змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено", - додав він.

Пожежа на Запорізькій АЕС

Ввечері у неділю, 11 серпня, стало відомо про пожежу на території ЗАЕС, яка перебуває під російською окупацією.

Нікопольска районна військова адміністрація повідомила про можливу провокацію з боку російських загарбників. За їхніми даними, вони могли підпалити у градирні шини.

На пожежу відреагував і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що показники радіації наразі в нормі, однак гарантувати безпеку станції може лише повернення її під контроль України.

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