За його даними, наразі радіаційні показники в нормі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пожежу на території Запорізької атомної електростанції, яка перебуває в російській окупації.

Він оприлюднив відео пожежі у своєму Telegram-каналі. Зеленський зазначає, що наразі радіаційні показники в нормі, однак загалом ситуація, в якій російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, не може бути нормальною.

"Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу. Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки", - додав президент.

Пожежа на Запорізькій АЕС

Ввечері у Нікопольскій районній військовій адміністрації оприлюднили фото великого стовпа диму на території станції.

Очільник РВА повідомив, що горіти можуть шини, які підпалили у градирні - споруді для охолодження води атмосферним повітрям. Він вважає, що російські загарбники могли вчинити провокацію, щоб змусити людей панікувати.

Зазначається, що АЕС наразі працює в штатному режимі. Окупанти ніяких заяв не робили.

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