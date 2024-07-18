Кошти, додатково отримані від акцизного податку, підуть на потреби Збройних сил.

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне.

"Парламент прийняв законопроєкт № 11256-2 про внесення змін до ПКУ щодо імплементації положень актів права ЄС щодо акцизного податку у другому читанні", - написав народний депутат Данило Гетманцев в Telegram-каналі.

Гетманцев зауважив, що прийняття закону пришвидшить приведення законодавства України до норм законодавства Європейського союзу задля виконання Угоди про асоціацію, з метою встановлення на рівні національного законодавства ідентичних ставок акцизного податку, передбачених Директивою ЄС.

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"Кошти, додатково отримані від акцизного податку, підуть на армію", - додав нардеп.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, поступово, до 2028 року, ставки акцизного податку на пальне будуть збільшуватися і у 2028 році складатимуть:

бензин - 359 євро за 1000 л;

дизельне пальне - 330 євро за 1000 л;

скраплений газ - 70 євро за 1000 л.

Підвищення акцизів в Україні - останні новини

4 червня Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про підвищення ставок акцизного податку на паливо до мінімального рівня, який встановлено в Європейському союзі. Метою законопроєкту є поступове збільшення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

Також 4 червня у Верховній Раді підтримали у першому читанні законопроєкт № 11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

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