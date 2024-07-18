Данило Гетманцев запевнив, що це рішення не вплине на інфляцію.

Прогнозуємо, що підвищення акцизу на бензин та дизель відбудеться в межах півтори-дві гривні на літр.

Про це казав в коментарі журналістам сказав Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної Данило Гетманцев в коментарі журналістам.

За його словами, ухвалення цього законопроекту принесе тільки в цьому році щомісяця 2,7 мільярдів додаткових грошей в бюджет.

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"При цьому ми передбачаємо, що підвищення акцизу на бензин та дизель відбудеться в межах півтори-дві гривні. Це той внесок, який ми всі зробимо на фінансування армії", - наголосив Гетманцев.

За його словами, ті народні депутати, які ці рішення "збивають" і розхитують ситуацію в країні, просто працюють на користь Москви.

Гетманцев зазначає, що безумовно, що підвищення цін на бензин і дизель призведе до підвищення ціни на ряд товарів. При цьому переконує, що це буде незначне підвищення.

"Це абсолютно не вплине на інфляцію", – додав він.

Підвищення акцизів на пальне - рішення Ради

18 липня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, поступово, до 2028 року, ставки акцизного податку на пальне будуть збільшуватися і у 2028 році складатимуть: бензин - 359 євро за 1000 л; дизельне пальне - 330 євро за 1000 л; скраплений газ - 70 євро за 1000 л.

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