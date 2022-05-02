Данілов прогнозує, що найближчим часом ситуація "владнається".

Дефіцит пального на українських АЗС виник через те, що компанії, які займаються його постачанням, не розрахували потенційну кількість клієнтів.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає ТСН.

"Компанії, на жаль, не розрахували на такий патріотизм нашого населення, яке почало швидко повертатися в свої будинки. Люди приїхали додому, тому був попит на пальне, тому сталася така нестандартна ситуація. Думаю, що найближчим часом ситуація владнається", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання дефіциту палива 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо на 40-43%.

Через нестачу палива багато АЗС закрилися, а на працюючих спостерігаються величезні черги.

Експерти прогнозують, що нинішня ситуація може спостерігатися в найближчі кілька місяців. "У кращому випадку клієнти будуть купувати паливо на заправках по 5 літрів", - припускає гендиректор і засновник Prime Group Дмитро Леушкін.

За останні дні на АЗС злетіли ціни на паливо і автогаз.