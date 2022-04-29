Свириденко зазначила, що ця ситуація призведе до незначного подорожчання нафтопродуктів.

Відчутний дефіцит пального на АЗС, що утворився цього тижня в окремих регіонах України, буде ліквідовано протягом тижня.

Про це заявила перший віце-прем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"Протягом наступних семи днів дефіцит буде ліквідовано, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи. І зараз ми вирішуємо питання їх завезення на територію України", – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Свириденко зазначила, що ця ситуація призведе до незначного подорожчання нафтопродуктів.

"Це пов'язано насамперед з вищою ціною логістики через складні маршрути та використання кількох видів транспорту", - пояснила міністр.

Говорячи про ситуацію на ринку, вона зазначила, що уряд від початку війни через Міненерго, Мінекономіки у щоденному режимі співпрацює з операторами ринку для забезпечення населення та підприємств нафтопродуктами. Б

ули ухвалені рішення, що суттєво зменшили вплив на економіку різкого подорожчання нафтопродуктів на світових ринках, зокрема, скасовано акциз та знижено ПДВ з 20% до 7%.

Водночас Росія як країна-агресор намагається зупинити економіку України, створюючи штучний дефіцит пального, зазначила Свириденко. І знищення Кременчуцького нафтопереробного заводу, який був основним виробником пального в Україні, а також низки нафтобаз операторів ринку зі значним запасом пального призвели до тимчасового дефіциту, який протягом тижня буде усунено.

Криза з пальним

Як повідомлялось, наразі ціни на бензин та дизпальне уряд обмежив 34,10 грн/л та 38,7 грн/л відповідно. Проте, за оцінками директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, дефіцит пального визначає його реальну ціну на ринку на рівні 40 грн/л і 45 грн/л, незважаючи на встановлення урядом граничних цін.

Зараз у Києві спостерігаються проблеми із забезпеченням пальним. Зокрема, на багатьох заправках на Кільцевій дорозі пального немає, а на АЗС, на яких воно є, вишиковуються величезні черги.

Черги на АЗС через затримку поставок пального утворились і в Одесі. Зокрема, деякі автозаправні станції ввели обмеження на продаж пального - 10 літрів в одні руки.

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