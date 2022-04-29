Уряд рекомендував місцевій владі не підвищувати комунальні тарифи.

Кабінет міністрів під час сьогоднішнього засідання ухвалив рішення про фіксацію ціни на газ для населення та підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави, на рівні не вище 8 грн за куб. м.

Це рішення під час вступного слова на засіданні уряду анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні приймаємо рішення, що ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення - до 8 грн за куб, як і було. Також пільгова ціна буде діяти для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави", - сказав він.

Прем'єр не уточнив, який час буде діяти це обмеження ціни на блакитне паливо.

Також голова уряду додав, що Кабмін окремим сьогоднішнім рішенням рекомендує місцевим органам влади та комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану не підвищувати тарифи на комунальні послуги.

"Тарифи для людей не мають зростати. Але ми також закликаємо українців платити за комунальні послуги, аби в підприємств була можливість здійснювати ремонти та платити заробітні плати працівникам", - сказав він.

При цьому, представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі написав, що таким чином Кабмін поклав на НАК "Нафтогаз України" спеціальні обов’язки. Він зазначив, що відповідне рішення діятиме з 1 травня 2022 року до 30 вересня 2022 року.

Раніше Денис Шмигаль заявляв, що Україна через падіння споживання газу може забезпечувати свої потреби виключно власним видобутком та у найближчі роки стане навіть експортером блакитного палива.

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